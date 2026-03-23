Archivan una investigación sobre Sarkozy por tráfico de influencias en Rusia

La fiscalía nacional financiera (PNF) ha archivado la investigación por tráfico de influencias sobre las actividades del expresidente francés Nicolas Sarkozy en Rusia, informaron fuentes judiciales a la AFP, confirmando una información de Mediapart.

Según Mediapart, la justicia anticorrupción investigaba desde 2020 un contrato de tres millones de euros firmado entre Sarkozy y una gran compañía de seguros rusa, Reso Garantia, controlada por dos multimillonarios, Serguéi y Nikolái Sarkisov.

En 2007 la empresa de seguros francesa AXA alcanzó un acuerdo con los accionistas de Reso Garantia para adquirir una participación del 36,7% en esta sociedad por aproximadamente 810 millones de euros.

Según Mediapart, AXA es un importante cliente del bufete de abogados Realyze, cofundado en 1987 por el expresidente Sarkozy.

Los magistrados financieros no lograron determinar el alcance de la presunta participación de Nicolas Sarkozy, debido a una "cooperación más que parcial" de Rusia, explicó a la AFP una fuente cercana al expediente.

La causa se ha archivado por "ausencia de infracción", según la fiscalía nacional financiera.

El abogado del expresidente, Christophe Ingrain, ha declinado hacer comentarios.

Sarkozy se convirtió el año pasado en el primer presidente francés en ser encarcelado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y en el primero de un país dentro de la Unión Europea tras ser condenado por haber buscado financiación libia para su elección de 2007.

Salió de la cárcel al cabo de 20 días bajo libertad condicional.

El político conservador, que gobernó Francia entre 2007 y 2012, siempre ha negado haber cometido delito alguno.

Al comparecer en el estrado en el juicio de apelación, Sarkozy declaró el miércoles que no cometió "ninguno de los actos" de los que se le acusa.