Argentina estima que la visita del papa movilizará a siete millones de fieles

El gobierno argentino estimó este lunes que unos siete millones de fieles se movilizarán para la visita del Papa León XIV del 8 al 11 de noviembre, parte de su gira sudamericana que incluye a Uruguay y Perú.

Se trata de la primera visita de un papa a Argentina en 38 años. Su antecesor, el argentino papa Francisco, nunca regresó a su país natal desde que fue nombrado en 2013 hasta su muerte en 2025.

En cuatro días, el actual líder de la iglesia católica tiene previstas tres misas en espacios abiertos y encuentros apostólicos en la capital argentina y las provincias de Buenos Aires y Córdoba (centro), según la agenda del Vaticano.

El papa llegará desde Uruguay y completará su gira en Perú.

"El programa refleja la amplitud de esta visita, en cuatro días tendrá encuentros pastorales, ecuménicos e interreligiosos", dijo el canciller Pablo Quirno en conferencia de prensa junto a representantes de la iglesia y del gobierno.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que Argentina se prepara "para el dispositivo de seguridad más grande de su historia" que abarca "tres jurisdicciones, tres aeropuertos, 11 eventos cerrados y tres masivos donde se espera un aforo global de siete millones de personas".

El gobierno nacional evalúa decretar asuetos especiales o feriados nacionales para facilitar la movilización de fieles.

León XIV llegará el domingo 8 al aeropuerto metropolitano de Buenos Aires y ese mismo día será recibido por el presidente Javier Milei en la casa de gobierno. Luego se reunirá con representantes de la sociedad civil.

El lunes 9 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, una casa católica de albergue y cuidado de personas con discapacidad, un colectivo social al que el gobierno de Milei ha recortado fondos como parte de su ajuste fiscal.

La visita se produce en momentos en el que el Congreso analiza el presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo donde se proponen nuevos recortes para el área.

"Es una visita pastoral, una visita apostólica", respondió a periodistas el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, al salir de la Casa Rosada.

"Hay un montón de conclusiones que se pueden hacer de la visita en términos sociales, humanitarios, pero no partidarios-políticos", agregó.

En Buenos Aires el sumo pontífice también sostendrá encuentros con representantes de la juventud, del mundo del trabajo y líderes de comunidades cristianas y tradiciones religiosas.