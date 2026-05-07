Argentina registra un aumento de casos de hantavirus, pero sin brote, dice un experto

Argentina registra un aumento de los casos de hantavirus pero sin un brote de la enfermedad que transmiten algunos roedores, dijo este miércoles un experto a la AFP, en momentos en que un crucero que zarpó de la Patagonia enfrenta un foco que dejó tres muertos.

El primer caso se registró luego de que el barco partiera del puerto argentino de Ushuaia el 1 de abril con 147 personas. La nave permanece fondeada frente a Cabo Verde de forma preventiva.

"No hay nada atípico ni particular. En Argentina hay casos de hantavirus todos los años", explicó Raúl González Ittig, biólogo e investigador independiente del instituto Conicet y profesor asociado de Genética de problaciones y evolución en la Universidad Nacional de Córdoba.

De acuerdo al último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, se reportaron 42 casos de este mal en 2026 y 101 en lo que va de la campaña epidemiológica, que se extiende de junio a junio de cada año, casi el doble de los 57 de igual período anterior.

"Pero no hay un brote en particular. El último que se conoce ocurrió (a finales de 2018) en Epuyén (Chubut, sur) cuando un peón rural se contagió de hantavirus; fue a un cumpleaños, infectó a más de 50 personas y hubo 15 muertos", dijo González Ittig, autor de varios estudios publicados sobre este virus.

Argentina presenta cuatro áreas endémicas con distintos genotipos de hantavirus, una de ellas en los bosques andino-patagónicos con presencia de la variedad Andes, que se sospecha es la presente en el barco "MC Hondius".

"En el caso puntual del barco hay varias cosas raras", dijo González Ittig. "Primero que en Tierra del Fuego, en toda la isla tanto del lado chileno como argentino, jamás hubo un solo reporte de hantavirus y tampoco ha habido muestreos de roedores infectados".

"Entonces las posibilidades de que se hayan infectado en Ushuaia son muy bajas", concluyó.

La enfermedad tiene un período de incubación que puede durar varias semanas y se desconoce el derrotero de los turistas previo a embarcarse en esta ciudad 3.000 Km al sur de Buenos Aires, capital de la provincia de Tierra del Fuego.

"En particular el genotipo Andes que es el que está en la zona patagónica es el único del que se tiene registro de transmisión persona-persona", dijo el especialista.

"Si esta persona agarró (se contagió de) hantavirus y después embarcó y contagió, ahí hablamos de un brote, pero no podemos decir que inició en Ushuaia sino que viene de otro lado", señaló.

El especialista indicó que si bien Argentina ha reportado mayor cantidad de casos, "no son brotes sino casos aislados".

Lo mismo dijo el director de Epidemiología y Salud Ambiental de la provincia, Juan Petrina, que consideró el martes "muy improbable" un contagio local porque no hay registros de hantavirus en la región.