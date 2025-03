Argentinos marchan con antorchas por el papa porque "amor con amor se paga"

Con velas, antorchas y el lema "amor con amor se paga", cientos de argentinos marcharon la noche del viernes hasta la Catedral de Buenos Aires, donde el papa Francisco fue arzobispo, para pedir por la salud de su líder espiritual y agradecerle su histórica defensa de los más vulnerables.

La movilización de cinco cuadras hasta la emblemática Plaza de Mayo, donde se emplazan la casa de gobierno y el principal templo católico de la capital argentina, fue solemne, sin cantos, consignas ni tambores: una curiosa variedad respecto a lo que suelen ser las abundantes y coloridas manifestaciones porteñas.

En esta ocasión los unía el agradecimiento, dijo a la AFP Laura Cibelli, de 47 años. "Desde que (Jorge Mario) Bergoglio asumió como papa, pudo hacer visible a los invisibles, a aquellos trabajadores pobres, precarizados, cartoneros, no solo de Argentina, sino del mundo", añadió.

La procesión, en la que participaron mayormente fieles de organizaciones sociales y sindicatos de trabajadores, era liderada por una camioneta que transmitía una homilía que dio Francisco en Bolivia en 2015.

"Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la Tierra", se escuchaba decir al papa en el altavoz.

La marcha culminó cuando los asistentes dejaron sus velas en la Plaza de Mayo ante un cartel que decía "amor con amor se paga".

Este fue el lema propuesto por el dirigente social Juan Grabois, quien tiene un lazo personal el papa, y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

"Ahora que él pasa un momento de fragilidad, nuestro deber es pagar ese amor con amor. (...) Suenen las campanas y se escuchen algunas homilías del Papa", había escrito Grabois en la red X al convocar a la vigilia el martes.

- "Lo necesitamos" -

El estado de salud de Francisco, hospitalizado por problemas respiratorios, se mantuvo "estable" este viernes, aunque el cuadro clínico sigue siendo "complejo", según la oficina de prensa del Vaticano.

El líder espiritual de 1.400 millones de católicos en el mundo fue ingresado el 14 de febrero en el hospital Gemelli de Roma por una bronquitis, que derivó en una neumonía bilateral. Desde entonces, su salud sufre altibajos.

La última recaída tuvo lugar el lunes, cuando sufrió dos episodios de insuficiencia respiratoria aguda.

En la procesión en Buenos Aires, dos hombres portaban un palanquín con una estatuilla de la virgen para pedir por su salud.

Uno de ellos, Gabriel Duna, era un "peregrino de la virgen" de 58 años que dice caminar 200 o 300 km de corrido con la virgen a cuestas porque así "ella va haciendo su trabajo".

"Lo necesitamos acá", dijo sobre el papa. "Le pedimos a (...) Dios que lo deje acá, y a la virgencita; sabemos que con ellos va a estar mejor, pero nosotros lo necesitamos mucho, así que les pedimos que nos lo deje unos años más acá con nosotros".

La vigilia terminó con una multitudinaria misa dentro de la catedral, un edificio de estilo neoclásico con un pórtico de 12 columnas que recuerda más a un templo griego. En su vestíbulo, un panel daba la bienvenida a los visitantes recordando la vida y obra de Bergoglio, el primer papa argentino.

"Ese sentido de la fe de pedir por el papa", dijo el padre Alejandro Russo en su sermón, "de pedirle a Dios, casi interpelándole a Dios, que queremos con el papa esté un tiempo más en la Iglesia".

La misa en la Catedral donde Bergoglio fue arzobispo entre 1998 y 2013 terminó con vítores y cantos de tribuna que decían "Francisco, Francisco...".