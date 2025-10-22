Arrestan a un asaltante del Capitolio de EEUU indultado por amenazar de muerte a un legislador

Un hombre de Nueva York que participó en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 y fue indultado por Donald Trump fue arrestado por presuntamente amenazar de muerte a un alto miembro demócrata del Congreso, informó la policía.

Christopher Moynihan, de 34 años y residente de Clinton, Nueva York, fue detenido la semana pasada por el delito grave de realizar una "amenaza terrorista", según la policía estatal.

Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, declaró el martes que había sido objeto de una "amenaza creíble de muerte por parte de un individuo peligroso".

"La persona arrestada, junto con miles de delincuentes violentos que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos durante el ataque del 6 de enero, fue indultada por Donald Trump en el primer día de mandato del presidente", declaró Jeffries.

"Desde el indulto general otorgado a principios de este año, muchos de los delincuentes liberados han cometido otros delitos en todo el país", añadió.

Según documentos judiciales obtenidos por CBS News, Moynihan envió mensajes de texto a una persona no identificada en los que indicó que planeaba "eliminar" a Jeffries durante un discurso en Nueva York el lunes.

El detenido compareció ante un tribunal estatal el martes y se declaró inocente, según informó CBS.

La justicia condenó a 21 meses de prisión a Moynihan por participar en el asalto del Capitolio. Trump le concedió el indulto junto a cerca de 1.500 sentenciados por el mismo ataque.