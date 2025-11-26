Asciende a 33 el balance de muertos por las inundaciones en Tailandia

El número de muertos por las inundaciones que han azotado durante días el sur de Tailandia ascendió a 33 este miércoles, informó el gobierno.

"Las autoridades aseguran que han fallecido 33 personas en siete provincias, por causas que incluyen riadas, descargas eléctricas y ahogamiento", aseguró a los periodistas el portavoz oficial Siripong Angkasakulkiat.

"Se espera que el nivel del agua baje en el sur", añadió.

El país asiático declaró el martes el estado de emergencia en la provincia sureña de Songkhla, donde las precipitaciones torrenciales que caen desde finales de la semana pasada inundaron el centro turístico de Hat Yai y otros lugares.

Más de 1.200 personas han sido evacuadas de sus hogares en Songkhla desde el jueves, según el departamento de relaciones públicas provincial.

Tailandia registra habitualmente fuertes lluvias entre junio y septiembre, pero los expertos afirman que el cambio climático provocado por el ser humano ha intensificado los fenómenos meteorológicos extremos, lo que hace que las condiciones sean cada vez más impredecibles.