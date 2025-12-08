Ascienden a cuatro los muertos por el fuerte oleaje en las islas Canarias

Una mujer herida gravemente cuando un golpe de mar barrió una piscina natural de la isla española de Tenerife falleció, informaron este lunes los servicios de emergencia, con lo que el balance del incidente asciende ahora a 4 muertos, dos rumanos y dos eslovacos, según sus gobiernos.

La mujer cuya muerte se conoció este lunes había sufrido una parada cardiorrespiratoria que pudo ser revertida, pero "falleció en el hospital" de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en el archipiélago atlántico de las Canarias, dijo a la AFP un portavoz de los servicios de emergencia 112.

Basándose en el testimonio de personas presentes, las autoridades buscan además a un desaparecido, aunque no está claro todavía que alguien más cayera al mar, añadió el portavoz. Además, hay un herido todavía hospitalizado, explicó.

Dos de las víctimas mortales eran rumanas y las otras dos eran eslovacas, informaron sus Gobiernos.

El ministerio de Relaciones Exteriores eslovaco "ha sido informado de la muerte de dos ciudadanos eslovacos" en el incidente de Tenerife, anunció Bratislava en un comunicado.

En términos similares, Bucarest confirmó primero la muerte de un ciudadano y más tarde la de un segundo.

Según explicaron las autoridades locales a medios españoles, las víctimas se acercaron a una zona de la costa que estaba cerrada al público por el fuerte oleaje que afecta estos días a las islas Canarias, situadas frente al litoral del noroeste de África.

Se trataría de la piscina natural de Isla Cangrejo, según medios locales.

El gobierno regional canario había decretado una "prealerta por mal estado de la mar este fin de semana" en todo el archipiélago, con olas de 2 a 3,5 metros, según un comunicado.

Por ello, había aconsejado no tomar "ni fotos ni vídeos donde rompen las olas".

Este lunes es feriado en España, por lo que este fin de semana miles de personas han viajado a los principales destinos turísticos del país, las islas Canarias entre ellos.