Ataques aéreos en la región sudanesa de Darfur dejan al menos 19 muertos

Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas en ataques aéreos en Darfur, en el oeste de Sudán, contra una ciudad sitiada por paramilitares y una clínica atacada por el ejército regular, indicaron el domingo una fuente médica y una ONG de derechos humanos.

La clínica Yashfeen en Nyala, la capital de Darfur del Sur y controlada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), fue bombardeada el sábado a mediodía, según una fuente de colectivo Emergencia de Abogados.

La fuente, que habló con la AFP bajo condición de anonimato, señaló que el ataque realizado por un dron del ejército dejó al menos 12 muertos y un número indeterminado de heridos, y que el balance de víctimas puede aumentar.

Por otro lado, al menos siete personas murieron y 71 resultaron heridas la noche del sábado en bombardeos contra El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, asediada por fuerzas de las FAR, en guerra contra el ejército, informó a AFP una fuente médica.

La fuente, que trabaja en el hospital de El Fasher, atribuyó el ataque a los paramilitares.

La guerra en Sudán, que ya lleva tres años, ha causado decenas de miles de muertos, desplazado a millones de personas y causado lo que Naciones Unidas calificó de "peor crisis humanitaria en el mundo".

Según el comunicado, murieron cuatro mujeres fuera de la clínica y un hotel cercano resultó dañado.

Varios niños que eran atendidos cuando el bombardeo, resultaron heridos, según la misma fuente.

El ejército sudanés no comentó la información por el momento.