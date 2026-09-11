Ataques ucranianos dejan dos muertos en Rusia, que derribó 777 drones

Rusia anunció este viernes que ataques aéreos ucranianos habían dejado dos muertos, aunque aseguró haber derribado 777 drones sobre una quincena de sus regiones y la anexionada Crimea.

"Durante la noche pasada (...), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 777 drones aéreos ucranianos", indicó el Ministerio ruso de Defensa en un comunicado.

En la región de Tula, a unos 200 km al sur de Moscú, "lamentablemente, dos personas murieron" en ataques con drones, escribió en Telegram el gobernador regional, Dmitri Miliaev, precisando que otras tres personas resultaron heridas.

En la región de Volgogrado, en el sur, dos personas fueron hospitalizadas tras un ataque con misiles ucranianos contra un edificio residencial, indicó por su parte el gobernador regional, Andrei Bocharov, en un comunicado.

Rusia y Ucrania llevan meses cruzando ataques de largo alcance, dirigidos cada vez con más frecuencia contra objetivos civiles como fábricas, refinerías, almacenes, infraestructuras portuarias y barcos.

Estos ataques provocan un número creciente de víctimas civiles.