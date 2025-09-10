Australia desplegará una flota de drones de ataque submarinos de gran tamaño "Ghost Shark" como parte un programa de defensa por 1.100 millones de dólares, informó el gobierno el miércoles.

El país construirá docenas de esos vehículos acuáticos autónomos para la Marina Real australiana, cuyas primeras unidades entrarán en servicio en enero, precisó el ministro de Defensa, Richard Marles.

"Se trata de un recurso de gran importancia para la Marina Real", dijo el funcionario a los periodistas.

La empresa Anduril Australia obtuvo un contrato por 1.700 millones de dólares australianos (1.100 millones de dólares estadounidenses) para construir, mantener y desarrollar los nuevos drones.

"Hemos expresado constantemente que Australia se enfrenta al panorama estratégico más complejo y, en cierto modo, más amenazador que hemos tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial", afirmó Marles.

Los vehículos submarinos complementarán el plan de Australia de adquirir submarinos nucleares furtivos en un acuerdo multimillonario con Reino Unido y Estados Unidos, añadió.