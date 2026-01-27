Austria naturalizó desde 2020 a más de 40.000 descendientes de víctimas del nazismo

Más de 40.000 personas, en su mayoría israelíes, han obtenido la nacionalidad austriaca desde un cambio de legislación en 2020 para otorgar pasaportes a los descendientes de las víctimas del Holocausto, indicaron el martes las autoridades.

"En tan poco tiempo, es una buena señal de confianza", declaró en una conferencia de prensa en Viena la secretaria general del Fondo Nacional Austríaco para las Víctimas del Nazismo, Hannah Lessing.

Según el Ministerio austríaco de Exteriores, más de la mitad de las naturalizaciones (51%) beneficiaron a israelíes, seguidos por estadounidenses (22%) y británicos (13%).

A continuación se sitúan argentinos (3%), australianos (3%), canadienses (1%) y mexicanos (1%). Las demás nacionalidades representan el 6% del total.

Los hijos, nietos y bisnietos de judíos y víctimas del nazismo que abandonaron Austria debido a las persecuciones del régimen nazi pueden ahora solicitar la nacionalidad austríaca, una posibilidad que antes solo tenían los supervivientes del Holocausto.

A partir de finales del siglo XIX y gracias a su minoría judía, Viena se convirtió en el crisol artístico de Europa.

Antes de su anexión al III Reich, el país contaba con 200.000 judíos. Más de 65.000 murieron durante el Holocausto. Para sobrevivir, la gran mayoría de los demás tuvo que huir al extranjero.