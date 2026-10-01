Avanzan las negociaciones entre países europeos sobre centros de migrantes en África

Varios países europeos avanzaron en las negociaciones para crear centros en África para internar a migrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, dijo un alto funcionario al llegar a una reunión de ministros de Interior del bloque.

Estados como Austria, Grecia, Alemania, Países Bajos y Dinamarca trabajan en esta controvertida iniciativa que, según sus defensores, busca agilizar las expulsiones y disuadir a los migrantes.

"En lo que respecta a los centros de retorno, las cosas avanzan muy bien", declaró a la prensa el ministro danés de Migración e Interior, Morten Bodskov, a su llegada a la reunión en Luxemburgo.

"Vamos en la dirección correcta", añadió el alto funcionario, que se reunió con sus homólogos austriaco, griego, alemán y neerlandés.

Por su parte, el ministro alemán Alexander Dobrindt confirmó que existen "conversaciones preliminares" con países que podrían acoger esos centros, aunque sin precisar cuáles.

Uganda y, sobre todo, Ruanda son los países citados con mayor frecuencia como posibles anfitriones de los primeros "hubs" o centros de retorno.

Aunque subrayó la necesidad de tomarse el tiempo necesario para negociar proyectos jurídicamente sólidos, por el riesgo de recursos judiciales, Dobrindt confió en que pueda alcanzarse un primer acuerdo este año.

Los defensores de estos centros ubicados en terceros países consideran que facilitarán las expulsiones y disuadirán las entradas irregulares en la Unión Europea.

Sus detractores, en cambio, cuestionan su eficacia y expresan preocupación por el riesgo de crear "agujeros negros jurídicos" en los que los derechos fundamentales de los migrantes no estén plenamente garantizados.

Esta semana, el ministro griego de Migración, Thanos Plevris, aseguró que un centro de retención que permita trasladar migrantes "a un país africano" estará operativo "durante el segundo semestre de 2027", aunque sin precisar dónde se instalará.

Esta es la primera reunión presencial de los ministros de Interior de la UE desde la entrada masiva, a finales de julio, de decenas de miles de migrantes en Ceuta, un enclave español fronterizo con Marruecos.

Aunque la mayoría abandonó rápidamente el territorio español, Ceuta sigue sumida en una crisis humanitaria.

El episodio puso a prueba la seguridad de las fronteras europeas y generó tensiones diplomáticas entre Madrid y otros socios del bloque.

España debería presentar un nuevo balance de la situación en el enclave, y los ministros debatirán propuestas para impedir y gestionar mejor episodios similares.