Aviones militares rusos penetraron en la zona de defensa aérea de Corea del Sur, informó este martes la agencia de noticias Yonhap, tras rectificar una información previa según la cual una presunta aeronave norcoreana había violado el espacio aéreo del país.

"Varios aviones militares rusos, y no norcoreanos, penetraron en la zona de identificación de defensa aérea de Corea del Sur (KADIZ) sobre el mar del Este", unas aguas también conocidas como el mar de Japón, indicó ese medio, citando fuentes militares.

Una zona de identificación de defensa aérea no constituye el espacio aéreo soberano, sino un área en la que los países exigen que las aeronaves extranjeras se identifiquen por motivos de seguridad.

Regularmente, se espera que los aviones militares notifiquen al país correspondiente antes de ingresar a su zona, aunque no existe una obligación legal de hacerlo.

En este último incidente, una de las aeronaves rusas se acercó a la isla de Ulleungdo, frente a la costa este del país, tras haber entrado en la zona.

El Ministerio del Interior envió una alerta a los habitantes, instándolos a ponerse a salvo. La advertencia se levantó aproximadamente cinco minutos después, según Yonhap.

El ejército surcoreano aclaró posteriormente que no se había violado el espacio aéreo del país.

Sin embargo, un avión ruso "voló hasta el límite de nuestro espacio aéreo", añadió el Ministerio de Defensa, al precisar que se habían movilizado cazas como respuesta.

Esa cartera señaló que convocará al agregado de defensa ruso en Seúl para expresarle su descontento.

Hace una semana, el ejército surcoreano ya había informado del despliegue de aviones de combate tras la intrusión de varias aeronaves militares rusas en su zona de defensa.

Japón también había reportado de un incidente del mismo tipo con aeronaves de Moscú.