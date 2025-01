Bajo fuertes medidas de seguridad Daniel Chapo juramenta como presidente de Mozambique

El presidente electo de Mozambique, Daniel Chapo, fue investido oficialmente el miércoles ante un fuerte despliegue de seguridad luego de meses de violentas protestas postelectoral que el líder opositor pide que continúen hasta "paralizar" el país.

En la Plaza de la Independencia de Maputo, la capital bajo altas medidas de seguridad, Daniel Chapo, juró 'cumplir fielmente la función de presidente de la República' durante los próximos cinco años.

Chapo está al frente del partido que ha permanecido en el poder durante medio siglo en este país del sur de África. A sus 48 años sucederá a Felipe Nyusi, que agotó su límite de dos mandatos.

Nyusi recordó la crisis que vive el país desde las cuestionadas elecciones de octubre y llamó a la calma: "Mozambique necesita paz y reconciliación nacional", dijo en su último discurso como jefe de estado.

Después de casi tres meses de violentos disturbios en esta excolonia portuguesa de África, donde han habido huelgas, bloqueos, incendios y vandalismo, la primera misión de Chapo será encontrar una salida a la crisis desatada luego de la elección en la que obtuvo oficialmente 65% de los votos entre denuncias de irregularidades.

La oposición denuncia una elección 'robada' por el partido Frelimo, cuya victoria fue confirmada antes de Navidad por el máximo tribunal del país. Pero a pesar de la protesta, el poder 'no ha hecho ninguna concesión', señala el historiador Eric Morier-Genoud.

El presidente de la vecina Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, fue el único jefe de estado extranjero presente en la investidura junto con el de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Daniel Chapo, del marxista Frente de Liberación de Mozambique (Frelimo, en el poder desde la independencia de esta excolonia portuguesa en 1975) no tiene experiencia alguna de gobierno. Fue elegido por defecto por su partido y ha repetido en los últimos meses que hablaría con 'todo el mundo'.

El opositor Venancio Mondlane, exparlamentario y cronista de televisión de 50 años, ha llamado a seguir protestando por mucho tiempo.

El lunes de esta semana se registraron enfrentamientos con fuerzas del orden, en el centro y norte del país, que dejaron seis muertos, según la oenegé Plataforma Decide.

- "¿Cómo va a terminar esto? -

Desde octubre, la violencia postelectoral, que ha evolucionado hacia una protesta más amplia contra del poder y el Estado fallido en este país pobre y desigual, ha causado más de 300 muertes, según esta ONG.

El líder opositor llamado coloquialmente "VM", regresó la semana pasada de un exilio autoimpuesto tras el asesinato de dos de sus allegados en octubre, y este martes volvió a expresar su indignación por la violencia desde el poder en una de sus transmisiones en Facebook.

Mondlane manifestó su voluntad de diálogo desde su llegada al aeropuerto, pero sus seguidores fueron atacados con "balas reales y gas lacrimógeno", señala. "¿Cómo va a terminar esto?", preguntó.

"Este régimen no quiere la paz", acusa el opositor. "Y si no quieren la paz, no vamos a retroceder. Si es necesario, manifestaremos todos los días, 365 días al año", advierte.

Para Johann Smith, analista de riesgos políticos y de seguridad, el Frelimo podría tener dificultades para calmar la situación.

La ausencia de líderes extranjeros en la investidura "envía una señal fuerte".

Incluso Paul Kagame, presidente de Ruanda, cuyos soldados participan en combates contra grupos armados yihadistas en el norte de Mozambique, no vino y Portugal envió a su ministro de Asuntos Exteriores, considerando que "en las circunstancias actuales", es la "representación adecuada".

"Incluso a nivel regional, dudan en reconocer que Chapo ganó las elecciones, ya que la votación resultó tan imperfecta e injusta para los ciudadanos", añade.

Para salir del estancamiento, Daniel Chapo, podría anunciar una especie de grupo de trabajo para reflexionar sobre reformas, para ganar tiempo, sugiere un experto que prefiere el anonimato.

También podría incorporar a varios ministros de la oposición y de la sociedad civil en su nuevo gobierno, dice el historiador Morier-Genoud.