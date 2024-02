Biden evalúa más sanciones a Rusia tras muerte de Navalni, Trump calla sobre Putin

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este lunes que está "considerando sanciones adicionales" contra Rusia tras la muerte en prisión de líder opositor Alexéi Navalni, mientras que el exmandatario Donald Trump evitó condenar a Moscú por lo ocurrido.

"Ya hay sanciones, pero estamos considerando sanciones adicionales, sí", dijo a la prensa Biden, que ha responsabilizado directamente al presidente ruso, Vladimir Putin, y sus "matones" por la muerte de Navalni.

Navalni murió el viernes en circunstancias desconocidas a los 47 años en una prisión del Ártico ruso, en un hecho que conmocionó a la oposición rusa en el exilio.

Biden y otros aliados occidentales ya han impuesto sanciones sin precedentes para frenar las acciones de Moscú en la guerra con Ucrania, aunque no han logrado detener el conflicto.

Sin embargo, las dudas sobre el futuro compromiso de Washington con Kiev han aumentado recientemente.

Con la financiación estadounidense ya agotada, los aliados republicanos del expresidente Donald Trump en la Cámara de Representantes han paralizado 60.000 millones de dólares en nueva ayuda militar.

Biden volvió a arremeter este lunes contra los republicanos por el fracaso en la aprobación del paquete de ayuda.

"La forma en que se alejan de la amenaza de Rusia, la forma en que se alejan de la OTAN, la forma en que se alejan de cumplir con nuestras obligaciones, es simplemente impactante", dijo.

Tras tres días de silencio, Trump, favorito en las primarias republicanas para las presidenciales de noviembre, puso fin este lunes a su silencio sobre la muerte de Navalni con una declaración en la que evitó criticar al Kremlin y, en su lugar, describió lo ocurrido como una señal del colapso de Estados Unidos.

En un mensaje en su red Truth Social, el exmandatario dijo este lunes que "la repentina muerte" de Navalni le ha hecho "cada vez más consciente de lo que está pasando" en Estados Unidos, que calificó de "nación en decadencia".

"Es una progresión lenta y constante, con políticos, fiscales y jueces corruptos y de izquierda radical que nos llevan por el camino de la destrucción", resaltó.

Trump denunció "fronteras abiertas, elecciones amañadas y decisiones judiciales tremendamente injustas" en su país.

El expresidente no había dicho o escrito una palabra sobre la muerte del opositor.

La publicación, sin embargo, no menciona al gobierno ruso ni a Putin.

El silencio inicial de Trump sobre la muerte del opositor había suscitado la víspera las críticas de su principal contrincante por la nominación republicana, la exembajadora estadounidense ante la ONU Nikki Haley.

"El hecho de que no quiera reconocer nada con Navalni... o está del lado de Putin y piensa que está bien que Putin matase a uno de sus oponentes políticos, o simplemente no piensa que sea para tanto", dijo Haley en el programa "This Week" de la cadena ABC.