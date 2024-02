Biden se enfrenta al voto de protesta por Gaza en las primarias de Michigan

El estado de Michigan, en Estados Unidos, vota este martes en unas primarias presidenciales que se presentan como un mero trámite para el republicano Donald Trump pero podrían resquemar al demócrata Joe Biden debido a la guerra en Gaza.

El presidente Biden no tiene contrincantes serios en su camino para ser nominado como candidato a un segundo mandato en la Casa Blanca.

Pero a medida que suben los muertos civiles en la guerra entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás el apoyo de los musulmanes y de los árabes estadounidenses se erosiona. En 2020 fueron cruciales para su estrecha victoria sobre Trump en este estado del medio oeste del país.

Los activistas de Michigan, conocido como el estado de los grandes lagos, quieren que los habitantes voten "sin compromiso" en señal de protesta. Piden que el presidente dé marcha atrás en su apoyo a Israel y pida un alto el fuego inmediato.

Hace cuatro años el margen de victoria de Biden fue de apenas 150.000 votos.

"El presidente Biden ha financiado la caída de bombas sobre los familiares de personas de Michigan, personas que votaron por él y que ahora se sienten completamente traicionadas", declaró Layla Elabed, de la campaña "Listen to Michigan".

El grupo aspira a reunir a 10.000 votantes "sin compromiso" para transmitir un "mensaje potente e inequívoco" de que financiar y apoyar la guerra está "reñido con los valores del Partido Demócrata".

Biden avanza a toda velocidad hacia la nominación demócrata. Su principal rival, el congresista por Minnesota Dean Phillips, sólo obtiene un dígito en las encuestas.

"Diez mil votos es más o menos lo mismo que el margen de Donald Trump sobre Hillary Clinton en 2016", dijo Elabed.

La guerra comenzó cuando Hamás atacó Israel el 7 de octubre, causando la muerte de unas 1.160 personas en territorio israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP a partir de cifras oficiales israelíes.

La preocupación ha aumentado ante el elevado número de civiles muertos en la campaña de represalias de Israel, que ya asciende a casi 30.000, según el ministerio de Salud de Gaza, gobernada por Hamás.

- "Disminuye la confianza" -

Algunos funcionarios de la Casa Blanca aseguran que Biden está frustrado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Eso no ha impedido que envíe armas estadounidenses al país pese a los esfuerzos por negociar una segunda pausa en los combates.

Biden ha pedido al Congreso miles de millones de dólares en ayuda militar adicional y su gobierno ha vetado múltiples llamamientos del Consejo de Seguridad de la ONU a un alto el fuego.

Durante las primarias de New Hampshire se lanzó una campaña similar que tuvo escasa repercusión, pero Michigan tiene más población musulmana y árabe.

"Cada día que pasa, cada minuto que el presidente no hace lo correcto, disminuye la confianza que yo y tantos otros hemos depositado en él", escribió la semana pasada en The New York Times Abdullah Hammoud, alcalde de Dearborn, un suburbio de Detroit de mayoría árabe-estadounidense.

"Con cada bomba de fabricación estadounidense que el gobierno derechista de Israel lanza sobre Gaza, una cruel insensibilidad lo cubre todo".

En cuanto a los republicanos, Trump ha arrasado en los primeros estados de votación y no se espera que Michigan interrumpa su marcha hacia la nominación.

Su única rival, su exembajadora ante la ONU Nikki Haley, perdió en su estado natal de Carolina del Sur el fin de semana pero se ha negado a renunciar porque duda que Trump pueda derrotar a Biden.

Haley sufrió otro golpe el domingo cuando la red de la familia Koch anunció que suspendería las donaciones a su campaña.

Ambos partidos celebran votaciones el martes, pero los republicanos han adoptado un complejo sistema híbrido que concluye las primarias en este estado cuatro días después mediante asambleas en cada uno de los 13 distritos.