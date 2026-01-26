Bombardeos israelíes en el sur de Líbano dejan dos muertos

Dos personas murieron en bombardeos israelíes, dirigidos, según el ejército, contra posiciones de Hezbolá en el sur de Líbano, anunció el Ministerio libanés de Salud el domingo.

Pese a la tregua firmada en noviembre de 2024 que supuestamente debía poner fin a más de un año de hostilidades con el movimiento chiita pro-Irán Hezbolá, Israel continúa bombardeando con frecuencia el territorio libanés.

En un comunicado, el ministerio informó de un "bombardeo del enemigo israelí" cerca de Khirbet Selm, en el sur del país, que dejó un muerto y un herido, según un balance provisional.

En otro ataque contra el poblado de Derghaya murió una segunda persona, añadió.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que atacó un "sitio de fabricación de armas" de Hezbolá en el sur del país, así como "sitios de infraestructuras militares pertenecientes a Hezbolá" en la región oriental de Bekaa.

A principios de enero, el ejército libanés anunció que había terminado la primera fase de su plan para desarmar a Hezbolá (uno de los puntos previstos en el acuerdo de tregua), en la zona situada al sur del río Litani, a unos 30 km de la frontera israelí.

Según un recuento de AFP basado en balances del Ministerio de Salud, más de 350 personas han muerto por tiros israelíes en Líbano desde que entró en vigor el alto al fuego.