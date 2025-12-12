Bukele sella con Costa Rica una "alianza" contra la criminalidad

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartirá con Costa Rica su experiencia en la guerra contra las pandillas, según un acuerdo suscrito este jueves con su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves, que enfrenta un aumento de la criminalidad.

Bukele goza de una amplia popularidad por su lucha contra la delincuencia, que incluye el encarcelamiento de miles de pandilleros en una enorme prisión que Chaves quiere replicar en su país.

Los dos mandatarios firmaron este jueves en El Salvador la "Alianza Escudo de las Américas", que alienta la cooperación en seguridad y a la cual desean que se sumen otros países de la región.

"Lo que estamos haciendo es prestarles toda nuestra experiencia, conocimiento y lo que hemos logrado acá para que ustedes lo apliquen dentro de lo que consideren conveniente", dijo Bukele tras la firma del documento en la residencia presidencial de campo en el Lago de Coatepeque, 60 km al oeste de San Salvador.

Durante su visita de dos días, Chaves tiene previsto recorrer la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que Bukele suele mostrar con orgullo a invitados especiales.

Con capacidad para 40.000 presos, el Cecot es considerado el penal más grande de Latinoamérica.

Allí hay unos 15.000 internos acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, pero organismos de derechos humanos cuestionan las duras condiciones de reclusión.

Bukele detalló que puede ayudar a Costa Rica con su "experiencia" en el "desmantelamiento de las estructuras criminales", con el manejo de las cárceles y "las reformas de ley necesarias para poder erradicar el crimen".

Por su parte Chaves, quien enfrenta un proceso en el Congreso que podría llevarlo a la destitución, dijo que en su país le acusan de "pichón de dictador" porque quiere erradicar el crimen.

"Lo que yo sí quiero y me confieso (...) es que mi país cambie al poder judicial, que cambie nuestras leyes para que los ciudadanos salgan de las cárceles de sus casas y los criminales se queden en la cárcel", sostuvo.

En marzo de 2022, Bukele le declaró la guerra a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que es criticado por organismos humanitarios.

El Salvador acumula poco más de 90.000 presuntos pandilleros detenidos, aunque unos 8.000 fueron liberados por falta de pruebas, según las autoridades.