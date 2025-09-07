Cadena perpetua a australiana que mató a familiares al cocinar con hongos tóxicos

Un juez australiano condenó el lunes a cadena perpetua, con posibilidad de pedir la libertad condicional tras 33 años, a la mujer que asesinó a los padres y a una tía de su esposo al cocinar con hongos tóxicos.

Erin Patterson, de 50 años, fue declarada culpable en julio de matar en 2023 a los familiares de su marido -del cual estaba separada- durante un almuerzo que comenzó con una oración y conversación animada, pero terminó en tragedia.

La mujer sostuvo durante el juicio que el plato de ternera que había preparado fue envenenado accidentalmente con "Amanita phalloides" o el Hongo de la muerte, uno de los más letales del mundo.

Su juicio atrajo a podcasters, equipos de filmación y aficionados al crimen a la localidad rural de Morwell, una tranquila aldea del estado de Victoria más conocida por sus rosas de concurso.

El motivo de los asesinatos sigue siendo un misterio.

Al leer su sentencia el lunes, el juez de la Corte Suprema de Victoria, Christopher Beale, dijo que Patterson había infligido un "trauma" a sus víctimas y a sus familias.

"Su falta de arrepentimiento echa sal en las heridas", afirmó.

Sin embargo, dijo que podrá optar a la libertad condicional después de 33 años, cuando su edad será de 83 años.

Su equipo legal tiene ahora 28 días para apelar tanto su condena como su sentencia.

Habían argumentado que se le debería dar la oportunidad de salir en libertad después de 30 años, ya que la notoriedad de su caso significará que pasará la mayor parte de su pena en aislamiento.

En julio, un jurado de 12 personas halló a Patterson culpable de la muerte de los padres de su esposo Simon, Don y Gail Patterson, así como de su tía Heather Wilkinson, en su casa de Leongatha, en el estado de Victoria.

También fue declarada responsable de intentar asesinar al esposo de Wilkinson, Ian. Tras la sentencia, el hombre, un pastor de una iglesia local, agradeció por las "oraciones y mensaje de apoyo", pero pidió privacidad mientras la familia continúa su duelo.