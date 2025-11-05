Cadena perpetua para un enfermero en Alemania por el asesinato de diez pacientes

Un enfermero fue condenado el miércoles a cadena perpetua por el asesinato de diez pacientes por el tribunal de Aquisgrán (oeste de Alemania), en un país marcado por varios casos de asesinos en serie dentro del personal sanitario.

El acusado, de 44 años, que trabajaba en cuidados paliativos, también fue declarado culpable de 27 intentos de asesinato.

Los hechos se cometieron entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en el hospital de Würselen, cerca de Aquisgrán.

El tribunal dio seguimiento a las peticiones de la fiscalía, que también había solicitado que, debido a la gravedad de los hechos, el acusado no pudiera ser liberado tras 15 años de reclusión, como normalmente es posible en Alemania.

Los abogados de la defensa habían pedido la absolución.

Al inicio del juicio en marzo pasado el enfermero estaba acusado de nueve asesinatos, cifra que aumentó a diez en el veredicto.

Según el acta de acusación, habría administrado sobredosis de sedantes o analgésicos a sus pacientes, en su mayoría ancianos en fase terminal.

"Su objetivo era inmovilizar a quienes necesitaban cuidados para tener la menor cantidad de trabajo posible durante sus turnos nocturnos", se especifica.

El acusado se erigió en "dueño de la vida y de la muerte", afirmó la fiscalía al inicio del proceso.

Según la acusación, el enfermero trabajaba "sin entusiasmo ni motivación". Ante las necesidades de los pacientes que requerían muchos cuidados, se habría mostrado "irritado" y sin empatía.

La fiscalía de Aquisgrán indicó a la AFP que se habían realizado nuevas exhumaciones con el fin de descubrir otras posibles víctimas, y que podría llevarse a cabo un segundo juicio.