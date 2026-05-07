Canarias, en vilo ante la llegada de un crucero que reaviva la pesadilla de los virus

Seis años después de registrar el primer caso de coronavirus en España, en un turista alemán, las islas Canarias esperan con inquietud al crucero del brote de hantavirus. "No era nada y después mira", recuerda sobre aquella pandemia el jubilado Marco González.

González, de 74 años, charla con la AFP durante su caminata matinal por el paseo marítimo de El Médano, un barrio playero de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife.

El MV Hondius se arrimará este fin de semana, sin atracar, al puerto de Granadilla tras la muerte de tres pasajeros y la evacuación de otros tres.

Se trata de un puerto con poco trasiego y actividad comercial, a escasa distancia del aeropuerto internacional de Tenerife Sur, algo que facilitaría el traslado hasta sus países de los 140 pasajeros y tripulantes de la embarcación.

"Llevamos tres días en que el tema (de conversación) es ese", explica Alicia Rodríguez, propietaria de la Heladería Picacho, un centro neurálgico de El Médano, donde se empiezan a despachar cafés y churros de madrugada y no se cierra hasta la noche.

"La gente está pensando en eso, en lo que pasó hace cinco o seis años", en una pandemia cuyas "consecuencias las pagamos durante dos años", narra esta mujer de 57 años.

Dice no estar particularmente inquieta, porque "intentarán hacer las cosas de la manera menos peligrosa posible, pero todo el mundo está sulfurado" (enfadado), constata Alicia Rodríguez.

- Hay que "ayudar" -

El Gobierno central asegura que la llegada del MV Hondius no constituye "ningún riesgo para la población canaria ni para su actividad económica", pero el Ejecutivo regional se oponía a la llegada del barco y se queja de no haber sido informado ni consultado.

"Todo el mundo está preocupado y demás por lo que puede traer" el barco, contó Cristo Álvarez, un repartidor de butano de 42 años que tomaba café en la heladería de Alicia Rodríguez. Eso sí, como la mayoría de entrevistados, puntualizó que hay "que ayudar" a los pasajeros del barco.

"Tienen que ir a algún sitio", coincide Andy Robbins, uno de los miles de jubilados británicos que vive en las Canarias, sentado junto a su perro en el muro del paseo marítimo.

"Mi familia en Inglaterra se sorprendieron" de la llegada del barco, afirma. "Me piden que me cuide, pero todo va bien", sentencia Robbins.

El Médano vive fundamentalmente del turismo, gracias a una parte de los más de 18 millones de turistas que visitaron las Canarias en 2025.

El asunto del barco no ha espantado a los visitantes, explicó a la AFP Mayte González, directora del Hotel Médano.

"El flujo de reservas está siendo normal para la época que es. No han dejado de llegar reservas, ni hemos tenido más cancelaciones. En principio, normalidad", constató esta hotelera de 46 años, expresando su confianza en "que va a salir todo bien".

- Las Canarias, de nuevo en primera línea -

Territorio europeo fronterizo próximo a África, las islas Canarias suelen lamentar la escasa solidaridad del resto de España y de Europa a la hora de reubicar a los miles de migrantes irregulares que llegan a sus costas, un sentimiento de agravio puesto sobre la mesa por la prensa local ante la llegada del barco.

"Al igual que ocurre con la gestión migratoria, la tentación de transformar Canarias en un parapeto físico, operacional y logístico para futuros brotes infecciosos y pandémicos no debe prosperar", sostenía un columnista del diario tinerfeño El Día.

En el Diario de Avisos, un articulista denunciaba "la sensación colonial" de Madrid hacia las Canarias.