Capturan a otro presunto implicado en el asesinato de un alcalde mexicano

Un hombre señalado de reclutar al asesino material del alcalde mexicano Carlos Manzo fue detenido en el convulso estado de Michoacán (oeste), donde ocurrió el crimen, informó este lunes la secretaría de Seguridad mexicana.

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, que encabezó una cruzada contra el crimen organizado, fue ultimado a principios de noviembre cuando participaba en un evento en una plaza pública de esa ciudad, ubicada en la región de Michoacán. Su muerte desató la indignación de la población y protestas masivas.

Las autoridades informaron la detención de Jaciel Antonio "N" (por ley se reservan los nombres), quien, según las investigaciones, fue el encargado de "reclutar a dos personas que participaron en el homicidio", dijo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, en X.

Hasta ahora, al menos nueve presuntos sospechosos han sido detenidos por este crimen, entre ellos un individuo acusado de ser el autor intelectual del asesinato y siete policías que se encargaban de la seguridad del alcalde de Uruapan.

Medios locales señalan que Jaciel Antonio "N" habría sido quien contactó al chico de 17 años que disparó contra Manzo, y quien fue ultimado posteriormente por los policías que se encargaban de la seguridad del funcionario.

Según el diario Milenio, durante una audiencia judicial se dieron a conocer testimonios de otros involucrados que señalan que el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación habría ofrecido poco más de 100.000 dólares por asesinar a Manzo.

En Michoacán operan al menos cinco mafias narcotraficantes encabezadas por el Cartel Jalisco Nueva Generación, designado como organización terrorista por Estados Unidos.

Este estado es un importante productor de aguacate y limón, cuyos productores se quejan de ser víctimas de la extorsión parte de estos criminales.

Manzo cobró gran popularidad por su decidido combate al crimen organizado en Uruapan en operativos que él mismo encabezaba, incluso en helicóptero.