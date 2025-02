Cerca de 30 heridos en Múnich por un atropello múltiple

Un afgano solicitante de asilo fue detenido acusado de embestir este jueves con un auto a una multitud en la ciudad alemana de Múnich, un incidente que dejó al menos 28 heridos y que las autoridades locales afirmaron que se trata "probablemente de un atentado".

"Se trata probablemente de un atentado. Muchos elementos apuntan en esa dirección", declaró a la prensa el jefe del gobierno del estado de Bavaria, Markus Soeder, en el lugar del drama.

El ataque se produjo a pocos días de las elecciones legislativas del 23 de febrero en Alemania, que han estado dominadas por el tema migratorio.

En los comicios, el partido ultraderechista Alternativa por Alemania (AfD) podría obtener más del 20% de los votos, el doble de lo obtenido en 2021, según los últimos sondeos.

El subdirector policía local, Christian Huber, informó que el sospechoso fue detenido en el lugar y dijo que es un afgano de 24 años, solicitante de asilo.

Pero no se pronunció sobre si se trató de un acto voluntario o no. "No puedo darles más detalles de momento, le corresponderá esclarecerlo a la investigación", dijo.

El jefe del gobierno alemán, el socialdemócrata probablemente Olaf Scholz, condenó el ataque como un acto "horrendo".

"Este criminal no puede contar con ningún tipo de clemencia. Debe ser castigado y debe abandonar el país", declaró el canciller a los periodistas.

Según la información preliminar, el acusado, a bordo de un Mini Cooper, embistió a un grupo de personas que se manifestaban convocadas por el sindicato del sector servicios Verdi.

El sindicato dijo estar "conmocionado" por lo ocurrido, y condenó lo que calificó de "atentado" contra los manifestantes.

Según el último balance, 28 personas resultaron heridas, varias de ellas de gravedad. Algunas están entre la vida y la muerte, y entre los heridos hay menores.

Un periodista de AFP que fue al lugar vio el vehículo Mini Cooper color crema y un herido consciente, que estaba siendo trasladado a una ambulancia.

El ministro del Interior del estado de Baviera, Joachim Herrmann, indicó que el presunto ataque no tiene relación con la Conferencia de Múnich de Seguridad, que reúne del viernes al domingo en la ciudad a la flor y nata de la diplomacia mundial.

En dicha reunión estarán entre otros el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Recientemente hubo por otro lado una agresión con arma blanca en Baviera, el 22 de enero en la localidad de Aschaffenburg.

Un afgano en situación irregular y aquejado de problemas psiquiátricos atacó a un grupo de niños en un parque y mató a dos personas, un chico de dos años, y un transeúnte de 41 que trató de interponerse.