China ordena el esfuerzo "máximo" de rescate tras el terremoto que deja 16 muertos en Tíbet

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó este viernes "un esfuerzo de rescate máximo" tras el potente terremoto que dejó al menos 16 muertos y 65 heridos en una zona remota de Tíbet, informó la prensa estatal.

Más de 300 viviendas se derrumbaron durante este sismo de magnitud 7 que sacudió el jueves una zona montañosa a las 22H33 locales (14H33 GMT). Al menos 11 de los lesionados están en estado grave, según la cadena oficial CCTV.

"Acabábamos de acostarnos cuando, de repente, la casa empezó a temblar y los objetos comenzaron a caer por todos lados", relató una habitante en un video publicado por el sitio de noticias Sina News.

"Salimos corriendo sin siquiera vestirnos. Me temblaban las piernas y, cuando llegué abajo, estaba tan aterrorizada que me puse a llorar", dijo.

Muchas personas del vecindario "instalaron tiendas de campaña al lado de la carretera o pasaron la noche en sus autos", por miedo a dormir en sus casas, relató.

Otro residente, identificado como Li, fue sorprendido mientras descansaba.

"La casa se movía en todas direcciones. Todos salieron corriendo y tienen demasiado miedo de volver", aseguró en una grabación difundida por el sitio web de Beijing News y grabada poco después de las sacudidas.

Imágenes de videovigilancia difundidas por la CCTV también muestran a clientes y empleados huyendo de los restaurantes y objetos cayendo de los estantes de los supermercados en el momento en que ocurre el terremoto.

En otros videos, los rescatistas buscan señales de vida con linternas en medio de los escombros durante la noche y luego se apresuran a atender a lo que parece ser una persona herida.

Cientos de bomberos, socorristas y policías llegaron o están siendo trasladados a las zonas afectadas, con perros y equipos de detección y rescate, añadió la CCTV.

También se movilizó al ejército, con más de 300 soldados enviados a la zona, y se desplegaron recursos aéreos, incluido un dron para operaciones de reconocimiento.

- "Número importante de víctimas" -

El presidente Xi pidió "un esfuerzo de rescate máximo" para buscar y salvar a los damnificados, informó la agencia estatal Xinhua. Mencionó un "número importante de víctimas", sin dar más detalles.

Hay que "hacer todo lo posible por atender a los heridos a fin de reducir las pérdidas humanas", aseguró.

Mencionó además la gran altitud de la región y el frío, y destacó la necesidad de vigilar de cerca las condiciones meteorológicas, así como el riesgo de réplicas para "prevenir desastres secundarios".

La CCTV informó de temperaturas máximas de 5 °C durante el día y de -6 °C durante la noche, así como de nevadas localizadas.

El epicentro del sismo, de poca profundidad, se ubicó en una región montañosa a unos 190 kilómetros de Nagchu y 390 kilómetros al noreste de la capital regional, Lhasa, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los servicios de electricidad y telecomunicaciones, así como algunas carreteras, sufrieron daños, según la prensa estatal.

Los terremotos son relativamente frecuentes en China.

La propia región autónoma de Tíbet se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la colisión de las placas tectónicas india y euroasiática y a la gran cantidad de fallas.

En enero de 2025, al menos 126 personas murieron en un temblor que sacudió el distrito rural tibetano de Tingri.

En diciembre de 2023, un movimiento telúrico en la remota provincia de Gansu, en el noroeste del gigante asiático, causó la muerte de al menos 127 personas, según los medios estatales.

Ese sismo fue el más mortífero en China desde 2014, cuando más de 600 personas fallecieron en la provincia suroccidental de Yunnan.