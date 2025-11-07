China pone en servicio su tercer portaviones

El tercer portaviones de China entró en servicio tras una ceremonia de entrega a la Armada a la que asistió el presidente Xi Jinping, informó este viernes la agencia estatal de noticias Xinhua.

La puesta en operación del Fujian marca un hito en el impulso de Xi para modernizar el ejército chino y proyectar el poder marítimo en la región, en un contexto de disputas territoriales en el mar de China Meridional y tensiones persistentes con Taiwán.

El evento oficial tuvo lugar el miércoles en un puerto naval de la provincia insular de Hainan, en el sur de China, reportó Xinhua.

"Tras la ceremonia, Xi Jinping subió a bordo del Fujian (...) y se informó sobre el desarrollo de las capacidades de combate del sistema del portaviones y la construcción y aplicación del sistema de catapulta electromagnética", según la agencia.

Imágenes del acto difundidas por la cadena estatal CCTV mostraban a Xi y a otros altos cargos del gobernante Partido Comunista presentes en el puerto.

Envueltos en una rivalidad naval con Washington en esta conflictiva región marítima, China va por detrás de Estados Unidos en cuanto a poderío militar general, según analistas.

Sin embargo, Pekín ha destinado miles de millones de dólares a su ejército en los últimos años, una tendencia que ha inquietado a algunos gobiernos del este de Asia, a pesar de que Pekín insiste en que sus objetivos son pacíficos.

Tras realizar pruebas marítimas en los últimos meses, el Fujian se une ahora a los otros dos portaviones chinos activos: el Liaoning y el Shandong.

Expertos han señalado que el aparato cuenta con sistemas de despegue más avanzados, lo que permite a la fuerza aérea china desplegar aviones con mayor capacidad de carga y más combustible.