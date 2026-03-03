Cientos de pasajeros varados en Bali debido a la guerra en Oriente Medio

Cientos de pasajeros quedaron varados el martes en la isla indonesia de Bali a la espera de información de su aerolínea, ante la cancelación de decenas de vuelos debido a la guerra en Oriente Medio.

Numerosos turistas se agolparon en el aeropuerto internacional Ngurah Rai de Bali, cerca de las playas y los hoteles.

Muchos llevaban puesto pantalones cortos, chanclas y vestidos de verano, con el rostro serio, constató un periodista de la AFP. Algunos estaban sentados en el suelo, exhaustos.

"Solo quiero ver a mi familia. Este momento es un poco estresante", contó Adam Woo, un turista británico en tránsito por Bali, tras haber pasado sus vacaciones en la isla vecina de Lombok.

Este estudiante de 23 años empezó a "preocuparse por el vuelo" cuando vio los misiles en las imágenes de la televisión, sobre todo después de que el aeropuerto de Dubái fuera alcanzado por un ataque iraní, en represalia por los bombardeos israeloestadounidenses.

"Las agencias de viajes están desbordadas. Es literalmente imposible contactar con alguien por teléfono", añadió, explicando que busca otro vuelo de regreso a través de China.

Bali, apodada la isla de los Dioses, es un destino muy apreciado por sus playas, templos y paisajes icónicos que recibe cada año a millones de turistas de todo el mundo.

El cansancio y la frustración se reflejaban en el rostro de numerosos turistas, que arrastraban pesadas maletas.

Muchos esperaban, de pie o sentados frente a los paneles informativos, con la esperanza de recibir noticias sobre vuelos de reemplazo. Pero los mensajes transmitidos eran esporádicos y poco informativos.

Según la oficina de inmigración del aeropuerto de Bali, al menos 4.400 personas vieron cancelados sus vuelos con destino a Doha, Dubái y Abu Dabi entre el sábado y el lunes.

La empresa aeroportuaria Angkasa Pura precisó que 15 vuelos que conectaban Bali con Doha y Abu Dabi fueron cancelados entre el sábado y el lunes.

La aerolínea nacional Garuda Indonesia, por su parte, suspendió todos sus vuelos con destino a Doha hasta nuevo aviso.

Ante el riesgo de exceder la duración autorizada de la estancia, la oficina de inmigración puso en marcha un permiso de residencia de emergencia gratuito, emitido el mismo día, para los extranjeros.

Treinta y cinco personas presentaron una solicitud hasta el momento, indicó Felucia Sengky Ratna, responsable de inmigración.