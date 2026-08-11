Cinco detenidos en Francia por más de 1.800 entregas de drogas por dron a una prisión

Los gendarmes franceses anunciaron el martes la detención de cinco personas acusadas de realizar más de 1.800 entregas de drogas por dron a una prisión en menos de dos meses.

Este fenómeno está en auge en el país. La administración penitenciaria señaló en enero a la AFP que en 2025 detectaron 5.000 sobrevuelos o intentos de sobrevuelos en prisiones por parte de drones, contra más de 800 un año antes.

Esta fuente penitenciaria precisó que el aumento se debía también en parte a un mayor despliegue de detectores de drones en las cárceles del país.

En este caso, la gendarmería indicó que los detenidos formaban parte de una organización "particularmente estructurada" que operaba desde "dos zonas de despegue" en los aledaños de la prisión de Villefranche sur Saône, en las afueras de Lyon (este).

En 51 días, los investigadores contaron hasta 1.826 entregas. Durante sus pesquisas incautaron 500 gramos de cannabis, 6.000 euros en efectivo y el dron usado para los envíos.

Según una fuente sindical consultada por la AFP, el personal penitenciario no tiene apenas recursos para hacer frente a este tipo de tráfico.

Las entregas se realizan de noche mediante aparatos sin luces que puedan revelar su ubicación. En consecuencia, "se oye el dron, pero no se sabe dónde está (...)", explica esta fuente.

Entre los arrestados había cuatro adultos, de los que tres fueron encarcelados provisionalmente, según los gendarmes.

El quinto es un menor que será juzgado en septiembre y, entretanto, estará internado en un centro educativo.