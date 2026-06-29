Cinco muertos en un tiroteo en el norte de Alemania

Cinco personas murieron y otras varias resultaron heridas este lunes en un tiroteo en Stade, una ciudad del norte de Alemania, informó la policía, que detuvo a dos personas, incluido el presunto autor de los disparos.

Según un comunicado de la policía, ya no existe "ningún peligro para la población", lo que parece indicar que el incidente ha terminado tras la detención de estas dos personas, cuya identidad no fue revelada.

La policía anunció la muerte de cinco personas y de varios heridos por disparos en un centro de ayuda para jóvenes esta ciudad de 50.000 habitantes, cerca de Hamburgo.

"La investigación sobre las circunstancias y el desarrollo exacto de los hechos continúa", precisó la policía, que no proporcionó ninguna información sobre las motivaciones de los sospechosos.

Tampoco precisó si las víctimas eran menores o adultos.

Según un fotógrafo de la AFP, los agentes seguían desplegados en gran número en este barrio residencial varias horas después de los hechos.

Pese a que hay un jardín de infancia y una escuela en el mismo barrio, no fueron el objetivo del ataque, indicó un responsable del ayuntamiento.

"Nos alegra que nuestros colaboradores, los niños del jardín de infancia y de la escuela primaria estén bien, y agradezco a los policías por su intervención", afirmó en un comunicado el edil Carsten Brokelmann.

Alemania ha sufrido varios tiroteos mortales en los últimos años.

En marzo de 2023, un hombre de 35 años, exmiembro de los Testigos de Jehová, mató a seis personas en su antigua comunidad en Hamburgo, con la que mantenía un conflicto, y luego se suicidó.