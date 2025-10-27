Cinco muertos en una masacre en Ecuador, sumido en la violencia del narco

Cinco personas murieron en una masacre ocurrida en un billar en el oeste de Ecuador, sumido en la violencia del narcotráfico, informó este sábado la policía.

Tres hombres descendieron de una camioneta y descargaron "varios disparos" de fusil en Santo Domingo, a unos 60 km de Quito, según dijo un responsable de la institución.

Como resultado del ataque, cinco personas murieron y una quedó herida, añadió al medio local Alfa & Omega.

Para la policía, se trata de "una disputa entre grupos delictivos organizados".

Ecuador atraviesa una crisis de violencia por las bandas que se dedican al tráfico de drogas. En Santo Domingo en los últimos meses se volvieron habituales las matanzas en los billares.

El primer semestre de este año los homicidios aumentaron 47% respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.