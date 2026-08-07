Cinco personas detenidas tras actos de violencia contra migrantes en Inglaterra

Thetford, en el este de Inglaterra, fue escenario el jueves por tercera noche consecutiva de manifestaciones contra migrantes, con decenas de personas atacando viviendas en las que creían que residían solicitantes de asilo, informó la policía local.

Cinco personas fueron detenidas desde el martes, durante unas concentraciones impulsadas por el proyecto de alojar a solicitantes de asilo en una antigua base militar de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) cercana a Thetford, una localidad de unos 25.000 habitantes.

"Durante tres noches consecutivas, un grupo de personas ha cruzado la línea de lo que es aceptable", declaró el viernes a la BBC el jefe de la policía de Norfolk, Paul Sanford.

"Algunas" de las viviendas atacadas alojaban a solicitantes de asilo, confirmó. "Nos vimos obligados, en dos o tres ocasiones, a escoltar a los residentes fuera de estos alojamientos para garantizar su seguridad", añadió.

Según The Guardian, previamente había circulado por internet una lista de viviendas cuyos propietarios habían firmado un contrato con el gobierno para alojar a solicitantes de asilo.

La policía de Norfolk afirmó en un comunicado que un agente fue alcanzado por una piedra, mientras que otra miembro de las fuerzas del orden sufrió "un mordisco grave".

Testigos declararon a la BBC que el miércoles unas 200 personas lanzaron objetos contra viviendas, mientras coreaban: "We want them out" (Queremos que se vayan).

El Ministerio del Interior británico, en un comunicado, condenó "firmemente los comportamientos observados en Thetford, incluidos los ataques contra agentes de policía".

Reino Unido ha vivido en los últimos años varias manifestaciones violentas contra los migrantes, en un contexto de auge del partido de extrema derecha Reform UK.