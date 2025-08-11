Colisionan navíos chinos al perseguir un barco filipino en un mar disputado

Un buque naval chino colisionó con uno de la guardia costera mientras perseguía a una lancha patrullera de Filipinas en el mar de China Meridional, informó Manila el lunes, que divulgó imágenes dramáticas del hecho.

El incidente ocurrió cerca del disputado atolón de Scarborough cuando la guardia costera filipina escoltaba barcos que distribuyen ayuda a los pescadores en la zona, dijo en un comunicado el portavoz Jay Tarriela.

Filipinas divulgó un video en el que se observa el barco de la guardia costera china y un navío mayor en el momento que colisionan con un fuerte estruendo.

"El CCG 3104 (navío de la guardia costera china), que perseguía al BRP Suluan (barco de la guardia costera filipina) a alta velocidad, efectuó una maniobra riesgosa" que provocó la colisión con el buque naval chino, indicó Tarriela.

"Esto provocó daños sustanciales al castillo de proa del barco de la CCG, dejándolo no apto para navegar", agregó.

Dijo que la tripulación china "nunca respondió" al ofrecimiento de ayuda del barco filipino.

China y Filipinas han registrado frecuentes choques en el mar de China Meridional, que Pekín reclama casi por completo pese a un fallo internacional que determinó que esa posición carece de sustento legal.