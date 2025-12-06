Colombia y el Clan del Golfo acuerdan en Catar continuar las conversaciones

El gobierno colombiano y el Clan del Golfo, el mayor cartel de narcotráfico del país, acordaron este viernes en Catar continuar con las conversaciones destinadas a un posible desarme del grupo paramilitar y la pacificación de los territorios que controla.

El Clan del Golfo es una organización narcotraficante de origen paramilitar autodenominada Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), responsable del envío de cientos de toneladas de cocaína anuales a Estados Unidos y Europa desde Colombia, según la inteligencia militar del país latinoamericano.

El grupo, de 7.500 miembros, representa uno de los principales desafíos en materia de seguridad que enfrenta el gobierno izquierdista de Colombia. Ambas partes iniciaron un proceso de diálogo para alcanzar una desmovilización a cambio de beneficios judiciales y garantías de seguridad.

Desde que inició su mandato en 2022, el presidente colombiano Gustavo Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados que siguen operando en el país luego del histórico pacto de paz con la extinta guerrilla de las FARC en 2016.

El Clan del Golfo se considera un grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares.

"Colombia elige la paz dialogada y agradece a todas las naciones que nos acompañan en este camino", declaró la representante del gobierno Águeda Gómez antes de la firma.

El acuerdo, llamado "Compromisos de Paz en Doha", contó con la mediación de Catar, Noruega, Suiza y España.

Los mediadores explicaron que el compromiso firmado consta de dos partes.

La primera atañe a la producción de drogas y al reclutamiento de adolescentes y niños por parte del Clan del Golfo en 15 territorios.

La segunda busca reintegrar a los niños soldados a la sociedad.

"Este proceso evidencia el compromiso del Estado Mayor Conjunto (...) con la paz con los territorios, las personas privadas de la libertad en cárceles nacionales e internacionales pertenecientes al ejército gaitanista de Colombia, así como con la construcción de una sociedad basada en la convivencia pacífica", sostuvo el representante del grupo, Luis Armando Pérez Castañeda, en un comunicado.

"Esta declaración representa un paso adelante hacia el desarme (...) y la construcción de la paz", indicó por su parte el negociador jefe de Catar, Mohamed Al Julafi, quien matizó que aún quedan "muchos obstáculos" por superar.