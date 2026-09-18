Condenada a muerte a los 21 años, la iraní Taraneh espera su ejecución

Los días 8 y 9 de enero, Taraneh Rahimi y su hermana gemela Romina se manifestaron junto a miles de personas contra las autoridades en la ciudad iraní de Isfahán. Ocho meses después, la joven se encuentra en el corredor de la muerte.

Esas protestas nocturnas, punto álgido de un movimiento de protesta nacional desencadenado a fines de diciembre por el aumento del costo de vida, fueron reprimidas con violencia y dieron lugar a decenas de miles de detenciones, según organizaciones de derechos humanos e investigadores de la ONU.

Una semana después, las dos hermanas, entonces de 20 años, fueron detenidas durante una redada policial en su casa, denunció su familia en el extranjero.

En el marco de un juicio en el que también están implicadas otras 14 personas, comparecieron en julio ante un tribunal instalado en una prisión de Isfahán, en el centro de Irán.

Allí se les acusa de estar involucradas en la muerte de un miembro de los Guardianes de la Revolución, la poderosa fuerza armada de la república islámica, y en el fallecimiento de una persona sin hogar al margen de las manifestaciones, explica Human Rights Activists (HRANA).

Según esa oenegé con sede en Estados Unidos, Taraneh fue condenada a muerte un mes después por "guerra contra Dios" y su hermana recibió una sentencia de 36 años de prisión.

Al observar que Taraneh sufría, entre otros, dolores en la rodilla —de la que había sido operada antes de su arresto—, un médico recomendó su hospitalización fuera de la prisión, pero las autoridades se negaron, contó a la AFP su primo Masud Nourmohamadi, desde Estados Unidos.

"Le dijeron: 'No importa cómo mueras, de todos modos te ahorcarán'", agregó.

- "Ninguna prueba" -

La joven, que cumplió 21 años en prisión, "sufre torturas físicas y una tortura psicológica constante", según la información que le ha llegado a su familiar.

"A los jóvenes los torturaban unos frente a otros, uno tras otro. Se aseguraban de que Taraneh escuchara los gritos de Romina. Le dijeron: 'Si no firmas estas confesiones, violaremos a tu hermana frente a ti'. Por supuesto, firmó", continuó.

El Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI), con sede en Estados Unidos, también está preocupado por el estado de salud de Taraneh, y señala que "le cuesta caminar".

Su veredicto aún puede ser apelado, pero Irán ya ha ejecutado a 29 personas —todos hombres— en relación con las manifestaciones, tras juicios calificados de injustos por varias oenegés, entre ellas Amnistía Internacional.

"No hay ninguna prueba" contra las dos hermanas, criticó Nourmohamadi. "Los abogados no tuvieron acceso al expediente hasta el primer día del juicio".

Activistas acusan a Irán de ahorcar a manifestantes para sembrar el miedo entre la población, en el contexto de la guerra con Estados Unidos.

Por su parte, las autoridades iraníes afirman que actúan contra los instigadores de las manifestaciones, calificadas como "disturbios fomentados desde el extranjero".

Taraneh, empleada en una tienda de zapatos, siente una gran pasión por los caballos, que comparte en su cuenta de Instagram. Quería ser jinete, confiesa su primo, quien la describe como "una de las personas más amables" que conoce.

- "Lo mejor de los iraníes" -

Según HRANA, ocho mujeres se enfrentan actualmente a la pena capital en Irán por cargos relacionados con la seguridad o las protestas.

La ONG Iran Human Rights afirma haber registrado 100 condenas a muerte relacionadas con las manifestaciones, 31 de ellas solo en la provincia de Isfahán.

"Día tras día, las autoridades iraníes envían a manifestantes, incluso a adolescentes, a la horca basándose en 'confesiones' obtenidas bajo tortura y al término de procedimientos manifiestamente injustos, demasiado apresurados para establecer la culpabilidad de un acusado", denunció Bahar Saba, investigadora especializada en Irán de Human Rights Watch.

Para Masud Nourmohamadi, las personas afectadas son "jóvenes iraníes valientes, lo mejor de los iraníes".

"Ellos (la república islámica) quieren infundir miedo, demostrar que, por más valiente que seas, te atraparán", advirtió.