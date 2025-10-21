Condenan a 21 años de prisión al hombre que disparó al primer ministro de Eslovaquia

Un tribunal de Eslovaquia condenó este martes a 21 años de prisión a Juraj Cintula, el hombre que disparó e hirió gravemente al primer ministro, Robert Fico, en mayo de 2024.

Cintula fue condenado por delitos de "terrorismo", ya que el juez Igor Kralik argumentó que actuó "con la intención de impedir el buen funcionamiento del gobierno".

Juraj Cintula, un poeta de 72 años, le disparó cuatro tiros a Fico desde una corta distancia el 15 de mayo de 2024, dejándolo gravemente herido.

Tras ser detenido en el lugar de los hechos, afirmó que le disparó al primer ministro con la intención de herirlo y no de matarlo.

El acusado fue inicialmente acusado de asesinato con premeditación, pero la fiscalía revisó los cargos y lo imputó por "ataque terrorista", citando sus motivaciones políticas.

Cintula dijo a la policía que quiso protestar contra las medidas adoptadas por el gobierno de Fico, citando la suspensión de la ayuda militar para Ucrania que enfrenta desde febrero de 2022 la invasión de Rusia.

Fico es uno de los pocos dirigentes de la UE que sigue manteniendo vínculos estrechos con el presidente ruso, Vladimir Putin.

El primer ministro tuvo que ser sometido a dos operaciones en el hospital de Banska Bystrica, una ciudad del centro del país donde ocurrió el incidente. Después estuvo cerca de dos meses en recuperación antes de poder asumir plenamente sus funciones.