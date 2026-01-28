Condenan a ex primera dama de Corea del Sur a 20 meses de prisión por recibir sobornos

Un juez surcoreano condenó el miércoles a la ex primera dama Kim Keon Hee a 20 meses de prisión por recibir costosos regalos de una secta, aunque la absolvió de cargos de manipulación bursátil y otros delitos de los que estaba acusada.

La controversia ha rodeado durante mucho tiempo a Kim, de 53 años, y las acusaciones de malos manejos, tráfico de influencias e incluso fraude académico dominaron el mandato de su esposo, Yoon Suk Yeol.

Ambos están bajo custodia: Yoon por las medidas tomadas durante su fallido intento de declarar la ley marcial en diciembre de 2024 y sus caóticas consecuencias, y Kim por corrupción.

El miércoles, el juez Woo In-sung, del Tribunal Central del Distrito de Seúl, la halló culpable de ese delito y la condenó a 20 meses de prisión.

Se descubrió que había aceptado sobornos generosos de la Iglesia de la Unificación, de carácter sectario, entre los que se incluían un bolso de Chanel y un collar de Graff.

Sin embargo, fue declarada inocente de manipulación del mercado de valores y de violaciones de las leyes de financiación de campañas electorales de Corea del Sur.

La fiscalía había solicitado una pena de 15 años.

El juez Woo afirmó que la proximidad de Kim al presidente le había otorgado una "influencia significativa" de la que se había aprovechado.

La ex primera dama asistió a la lectura de la sentencia vestida con un traje negro, una mascarilla blanca y lentes.

En diciembre, los fiscales afirmaron que Kim se había "situado por encima de la ley" y había conspirado con la Iglesia de la Unificación para socavar "la separación entre religión y Estado que establece la Constitución".

Kim ha rechazado todos los cargos y, en su último testimonio el mes pasado, afirmó que las acusaciones eran "profundamente injustas".

Sin embargo, también se disculpó por "causar problemas a pesar de ser una persona sin importancia".