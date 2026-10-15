Conmoción y apoyo de fieles al papa León XIV en su natal Chicago

Sacerdotes y feligreses en Chicago, la ciudad natal del papa León XIV, expresaron su conmoción y esperanza por el sumo pontífice el miércoles después que los médicos le extirparan un tumor canceroso del pulmón.

"Fue un impacto para todos. Debo decir que mi esposo falleció por cáncer, así que conozco el sentimiento", dijo Gail Spreen al salir de misa en la Catedral Holy Name en esa ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos.

"Es una persona fuerte, y tiene a mucha gente que está detrás de él y está orando por él", agregó. "Así que creemos completamente en que estará bien".

El papa León XIV fue sometido el martes a una cirugía en la que le extirparon parte del pulmón derecho y los 1.400 millones de católicos en el mundo están en vilo por los resultados de la biopsia para determinar si el cáncer se expandió.

Robert Francis Prevost se convirtió en el primer papa nacido en Estados Unidos, donde los católicos lo han acogido desde que fue escogido en mayo pasado.

Mantiene fuertes lazos con su natal Chicago y es un fiel seguidor del equipo de béisbol de los White Sox, cuyo estadio se ubica en la zona sur de la ciudad donde nació en 1955.

El padre Louis Cameli, sacerdote en la Catedral Holy Name, dijo que la noticia no se trató de un simple "evento médico", sino de una "citación espiritual" para confiar en Dios.

"Por supuesto que tenemos mucha preocupación y un cierto tipo de tristeza, pero al mismo tiempo, esto ha provocado, pienso yo, que realmente la gente rece, reafirme su fe en Dios y lo ponga en las manos de Dios", indicó Cameli.

A las afueras de la catedral, Thomas Abood calificó lo ocurrido como algo "realmente difícil de procesar" después que el papa León XIV trajera un "nuevo aliento de esperanza".

Este miércoles, un día después de la operación, el sumo pontífice ya se había levantado de la cama, caminaba y comía, según sus médicos. Y las pruebas posoperatorias mostraban que su evolución es "normal".