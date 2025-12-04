Consejo de Seguridad de la ONU afirma estar dispuesto a apoyar a Siria durante visita

Una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU realizó el jueves su primera visita a Siria, prometiendo el apoyo de la comunidad internacional al país días antes del aniversario de la caída de Bashar al Asad.

"Reiteramos nuestro claro apoyo a la soberanía, la unidad, la independencia y la integridad territorial de Siria", declaró el embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, en una rueda de prensa en Damasco.

"Nuestro mensaje conjunto fue sencillo y claro: reconocemos las aspiraciones y los retos de su país, y el camino hacia un futuro mejor para la nueva Siria lo liderará y lo controlará Siria", afirmó el diplomático, cuyo país ocupa la presidencia rotatoria del organismo de la ONU.

"La comunidad internacional está dispuesta a apoyarlos en todo lo que consideren que podemos ser útiles", afirmó Zbogar, y añadió: "Queremos ayudar a tender un puente hacia este futuro mejor para todos los sirios".

La delegación se reunió con el presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, según un comunicado de la presidencia, en el que se publicaron imágenes de la reunión.

Cuando la ONU trabaja para restablecerse en Siria, el Consejo de Seguridad levantó recientemente las sanciones contra Sharaa, un antiguo yihadista cuyas fuerzas lideraron la ofensiva que derrocó a Asad el 8 de diciembre del año pasado.

La ONU instó a una transición inclusiva en este país multiétnico y multiconfesional tras casi 14 años de guerra civil.

Zbogar indicó que la delegación también se reunió con comunidades de la costa siria y la provincia meridional de Sueida, donde la violencia sectaria causó este año la muerte de cientos de personas pertenecientes a las comunidades minoritarias alauita y drusa, respectivamente.

El diplomático dijo que también se reunieron con comités sirios que investigan esos hechos, así como con la comisión nacional para personas desaparecidas, líderes religiosos y otras personalidades.

El ministro de Relaciones Exteriores sirio, Asad al Shaibani, dijo que la visita representaba "un momento histórico para reconstruir la confianza, con el apoyo de la comunidad internacional al pueblo sirio".

Los diplomáticos de la ONU visitarán Líbano el viernes y el sábado.