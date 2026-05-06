Corea del Norte elimina en su Constitución las referencias a la unificación

Corea del Norte eliminó en su Constitución todas las referencias a la unificación con el Sur, según un documento al que tuvo acceso la AFP este miércoles, lo que pone de relieve el impulso de Pyongyang hacia una política más hostil con Seúl.

Una cláusula que establecía que Corea del Norte tenía como objetivo "lograr la unificación de la patria" ya no aparece en la última versión de la Constitución, que se dio a conocer en una conferencia de prensa celebrada por el Ministerio de Unificación surcoreano.

Esta medida se produce después de que el líder norcoreano Kim Jong Un calificara a Seúl como el "Estado más hostil" en un discurso sobre política general pronunciado en marzo.

La Constitución revisada, que según el documento revelado por Seúl se presentó en marzo, también incluye una nueva cláusula que delimita el territorio de Corea del Norte.

Utilizando el nombre oficial de Corea del Sur, establece que este incluye la zona fronteriza con China y Rusia al norte, "y la República de Corea al sur".

Corea del Norte "no permite en absoluto ninguna violación de su territorio", añadió.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, de postura conciliadora, ha pedido conversaciones con el Norte sin condiciones previas, al afirmar que los países están destinados a "hacer germinar las flores de la paz".

Pero el Norte no ha respondido a las propuestas del gobierno de Lee y ha calificado repetidamente al Sur como su adversario "más hostil".

Kim ha prometido reforzar sus fuerzas nucleares, y Pyongyang llevó a cabo cuatro pruebas de misiles en abril, la mayor cantidad en un solo mes en más de dos años.

Pyongyang también se ha acercado a Rusia, al enviar tropas y proyectiles de artillería para apoyar en su invasión de Ucrania.