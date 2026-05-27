Corea del Norte prueba un nuevo sistema de lanzamiento de misiles

Pyongyang anunció el miércoles que había probado un nuevo sistema de lanzamiento de misiles ligero y polivalente, así como un dispositivo múltiple de misiles de crucero tácticos, según la agencia de noticias estatal de Corea del Norte.

Las pruebas, de las que ya había informado anteriormente el ejército de Corea del Sur, fueron supervisadas el martes por el líder norcoreano, Kim Jong Un, según informó la KCNA.

Corea del Sur informó el martes que su vecino del norte había lanzado misiles, incluido uno balístico, que recorrieron unos 80 kilómetros.

Los analistas consideran que Pyongyang está aprovechando el deterioro de la regulación internacional sobre armamento nuclear para realizar un seguidilla de pruebas armamentísticas en los últimos meses con el fin de consolidar su estatus nuclear.

Con el lanzamiento del martes "se analizó y estimó la potencia de la ojiva de misión especial del misil balístico táctico, así como la fiabilidad del cohete de artillería controlada de 240 mm, que empleó un sistema de navegación autónomo de ultraprecisión", afirmó la KCNA en un comunicado en inglés.

"Es una condición esencial para las operaciones de nuestro ejército disponer de un poder destructivo suficiente como para que cualquier fuerza enemiga no pueda sobrevivir teóricamente, salvo por suerte", dijo Kim, según la cadena estatal.