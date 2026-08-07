Corea del Sur recupera minas arrastradas desde el Norte por las inundaciones

Las autoridades surcoreanas encontraron 15 minas terrestres que se cree que llegaron desde la frontera intercoreana arrastradas por las inundaciones provocadas por el monzón, informaron este viernes fuentes oficiales.

La Zona Desmilitarizada (ZDM), que divide a las dos Coreas desde el armisticio que puso fin a la guerra de 1950-1953, es uno de los lugares más minados del planeta.

Se estima que hay unos 800.000 de esos explosivos enterrados en la región, según datos militares citados por la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Muchos de ellos datan de la guerra, pero el sembrado de minas ha continuado en los últimos años.

Choi Young-ran, jefa de defensa civil de Gangwha, una comarca fronteriza del noroeste de Corea del Sur, afirmó que se descubrieron "a lo largo de las zonas costeras" 15 "presuntas minas terrestres norcoreanas".

"Se cree que fueron arrastradas durante la temporada del monzón y las recientes lluvias torrenciales", declaró a la AFP, y añadió que se habían hallado entre el 23 de julio y el 3 de agosto.

Ganghwa, un condado archipiélago, se encuentra en la desembocadura del estuario del río Han, que está dividido en dos por la frontera.

El ejército de Seúl advirtió el mes pasado sobre el riesgo de que las fuertes lluvias arrastraran explosivos hacia los ríos que cruzan la frontera.

En 2015, dos soldados surcoreanos que patrullaban la zona desmilitarizada occidental perdieron extremidades al resultar gravemente heridos por una mina norcoreana, según el ejército.