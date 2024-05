¿Cuáles son los escenarios en el veredicto del histórico juicio a Donald Trump?

Los doce miembros del jurado en el proceso a Donald Trump deben emitir próximamente su veredicto en el caso en el que se le acusa de alterar registros contables para disimular el pago a una exactriz porno en plena campaña electoral en 2016.

Culpable o inocente, la decisión va a sacudir a Estados Unidos.

¿Cuáles son los posibles escenarios?

- ¿Qué debe decidir al jurado? -

Durante la fase de testimonios, los jurados escucharon a la exactriz de cine porno Stormy Daniels detallar su encuentro y la relación sexual que ella afirma haber tenido con el multimillonario en 2006, lo que Trump niega.

Michael Cohen, en el pasado abogado y hombre de confianza de Trump, aseguró que éste le dio luz verde para pagar a la actriz 130.000 dólares con el fin de acallar el episodio en plena recta final de la campaña electoral de 2016. Una versión que también niega la defensa del candidato republicano.

Pero a fin de cuentas, el jurado no debe dilucidar si la relación ocurrió o no, o si el pago a Daniels fue legal o no.

Solamente debe determinar si Trump es culpable de 34 falsificaciones de documentos con el fin de reembolsar a Cohen, a lo largo de 2017, el pago que éste hizo a Daniels.

Para la fiscalía, los 34 cargos se materializaron por medio de facturas falsas, cheques (algunos firmados por Trump) y falsos registros en la contabilidad de la Trump Organization.

La acusación alega fraude electoral, al considerar que los 130.000 dólares que permitieron ocultar información a los votantes constituyen un gasto ilegal de campaña. Según John Coffee, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia, ese argumento probablemente "desconcierte a algunos jurados".

- ¿Cuáles son las opciones del jurado? -

Culpable o inocente, el fallo deberá ser unánime.

Pero también es posible otro escenario: los 12 jurados podrían dejar una constancia de desacuerdo, el juicio sería declarado nulo y Donald Trump podría cantar victoria. Aunque ésta solo sería temporal pues se realizaría otro juicio, salvo que la fiscalía de Manhattan retire los cargos.

Resta por definir si en tal caso un nuevo juicio tendría lugar antes de las elecciones del 5 de noviembre.

Para declarar a un acusado culpable en lo penal, la ley estadounidense exige a los jurados estar convencidos más allá de toda duda razonable. Por tanto, es suficiente con que uno solo de los jurados se rehúse a condenar a Donald Trump para dar la victoria a la defensa.

Los 12 jurados y sus respuestas en el proceso de selección fueron examinados con lupa. Uno de ellos citó la red Truth Social, propiedad de Donald Trump, entre sus fuentes de información.

Pero en Nueva York, un bastión demócrata, todos juraron que serían imparciales con el presidente número 45 de Estados Unidos.

- ¿Cuál sería la pena?

De ser declarado culpable, el expresidente podría ir a prisión. Pero no corresponde al jurado, sino al juez Juan Merchan, fijar la pena unas semanas más tarde.

La falsificación de documentos contables se castiga con hasta cuatro años en el estado de Nueva York, pero los expertos consideran improbable esa pena para alguien sin antecedentes penales.

El juez puede considerar una pena alternativa como el servicio comunitario o una multa. En cualquier caso Trump podrá apelar y con ello evitaría ir a la cárcel.

Aunque causaría un terremoto político, una condena en lo penal, que sería la primera en la historia a un expresidente de Estados Unidos, no le impediría presentarse a las elecciones del 5 de noviembre.

Los efectos son inciertos sobre el electorado republicano y sobre los votantes indecisos, estos últimos cruciales en el duelo entre Trump y el actual presidente demócrata Joe Biden.