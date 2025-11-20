Cualquier plan de paz para Ucrania necesita a Kiev y Europa, dice la jefa diplomática de la UE

La paz en Ucrania solo puede lograrse con los europeos y los ucranianos, afirmó este jueves la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en respuesta al nuevo plan impulsado por Estados Unidos.

Washington elaboró una propuesta para terminar el conflicto de más de tres años en Ucrania que contempla que Kiev ceda territorio y reduzca a la mitad su ejército, según dijo el miércoles a la AFP un alto cargo conocedor del asunto.

"Para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen, eso está muy claro", zanjó este jueves Kallas ante la prensa en Bruselas.

"Tenemos que entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima. Por lo tanto, no hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia", añadió.

El plan propuesto por Estados Unidos parece alinearse con las demandas de Rusia, que Kiev ha rechazado repetidamente como un sinónimo de capitulación.

Kallas afirmó que, por lo que ella sabía, no había habido ninguna aportación al plan por parte de Ucrania ni de sus aliados europeos.

"La paz no puede ser la capitulación", añadió el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, a su llegada a Bruselas para una reunión con sus homólogos de la Unión Europea.

"Los ucranianos siempre rechazarán cualquier forma de capitulación", insistió, y recordó que los europeos defienden el principio de una paz "justa" y "duradera".

Bajo la propuesta estadounidense, Ucrania también deberá ceder su armamento de largo alcance, según la fuente, que pidió el anonimato.