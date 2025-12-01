Cuatro acusados en Australia por material "satánico" de abuso infantil

La policía australiana anunció el lunes que acusó formalmente a cuatro hombres detenidos por formar parte de una red que compartía material "satánico" de abuso sexual de menores.

Agentes policiales hicieron los arrestos después de investigar una "red internacional de material satánico de abuso infantil", informó en un comunicado la policía estatal de Nueva Gales del Sur.

"Durante la investigación, los detectives descubrieron una red de pedofilia basada en Sídney involucrada en la posesión, distribución y facilitación de este material mediante un sitio web administrado internacionalmente", agregó.

La policía detuvo a los cuatro hombres el jueves en Sídney, incluyendo uno de 26 años señalado como líder del grupo.

Este último enfrenta 14 cargos incluyendo el uso de un servicio de transporte para distribuir el material de abuso de menores.

Los otros tres hombres, de 39, 42 y 46 años, fueron detenidos en un edificio de apartamentos y acusados de una serie de delitos ligados al material de abuso infantil.

"Debido a la naturaleza del material que compartían y a las conversaciones de las que tomamos conocimiento, nos preocupa que estas personas habrían contactado a algún niño", declaró en conferencia de prensa la detective Jayne Doherty, del escuadrón de crímenes sexuales.

La policía decomisó varios aparatos electrónicos y habría encontrado miles de videos "deplorables" de abusos de niños de entre 5 y 12 años, así como de zoofilia.

"La distribución de material de abuso infantil, lamentablemente, está creciendo", indicó Doherty.

"Trabajaremos juntos para asegurar que se identifiquen los niños y que sean rescatados lo antes posible", agregó.

La policía dijo que no ha podido verificar dónde fue producido el material ni identificó a los niños de los videos.

A los cuatro detenidos se les negó la libertad bajo fianza a la espera de su próxima presentación ante la justicia.