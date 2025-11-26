Cuatro años de cárcel para un periodista turco por "amenazas" a Erdogan

El periodista turco Fatih Altayli, uno de los comentaristas políticos más populares del país, fue condenado el miércoles a cuatro años y dos meses de prisión por "amenazas" contra el presidente Recep Tayyip Erdogan, informó la oenegé de defensa de los medios MLSA.

Altayli fue detenido y encarcelado en junio después de decir que varios sultanes otomanos habían acabado "asesinados o estrangulados". Sus palabras eran un comentario a una encuesta que indicaba que una amplia mayoría de los turcos se opondría a una eventual presidencia vitalicia de Erdogan.

El periodista, que lleva cinco meses detenido en la prisión de Silivri, en Estambul, tiene 2,8 millones de seguidores en X y casi 1,7 millones en YouTube, donde hasta junio presentaba un programa diario muy seguido.

"Este país ya estranguló a sus sultanes en el pasado. Cuando no los apreciaba, cuando no los quería (...) Muchos sultanes otomanos fueron estrangulados, asesinados o habrían acabado suicidándose", explicaba Altayli el 20 de junio en su canal de YouTube al comentar los resultados de una encuesta de opinión.

Un fiscal había solicitado la prisión preventiva del periodista de 63 años, alegando que con su comentario había amenazado al presidente turco.

Durante su detención, Altayli declaró que solo había proporcionado "elementos de contexto histórico", sin intención de amenazar, según varios medios de la oposición que citan un acta de interrogatorio.

"La severa condena impuesta a Fatih Altayli por declaraciones sacadas de contexto (...) constituye un mensaje antidemocrático e inaceptable con el objetivo de intimidar", reaccionó el miércoles Erol Önderoglu, representante en Turquía de la oenegé Reporteros Sin Fronteras (RSF), solicitando la "liberación inmediata" del periodista.