Cuatro muertos y 12 heridos por una explosión en una estación de tren en Ucrania

Un hombre hizo detonar un artefacto explosivo en una estación de tren del norte de Ucrania el viernes, causando la muerte de tres personas y falleciendo él mismo en el atentado, según informaron las autoridades

Tres mujeres -una guardia fronteriza y dos civiles- murieron en la explosión, que se produjo durante un control de documentos en un andén junto a un tren, indicó la guardia fronteriza de Ucrania en un comunicado.

"La explosión fue provocada por un hombre durante la revisión de documentos en una zona fronteriza controlada en la estación de tren de Ovruch", en la frontera con Bielorrusia, afirmó el servicio de fronteras en redes sociales.

El hombre, de 23 años, también murió mientras era atendido en una ambulancia tras la explosión, añadió.

Los medios de comunicación ucranianos aseguraron que había detonado una granada, pero un portavoz del ministerio del Interior de Ucrania declaró a la AFP que no podían confirmar el tipo de artefacto.

Una imagen del lugar publicada en Telegram por el servicio de guardia fronteriza ucraniano mostraba a los equipos de rescate ayudando a las víctimas de la explosión en el andén.

El hombre había sido detenido recientemente por intentar salir de ilegalmente del país, indicó el servicio de fronteras.