Cuatro muertos y más de 30 heridos en Kenia durante protestas contra los precios de los combustibles

Cuatro personas murieron y más de 30 resultaron heridas este lunes en Kenia durante los disturbios que marcaron la jornada de protestas contra el reciente aumento del precio de los combustibles, anunció el ministro del Interior.

Desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, el gobierno keniano incrementó el precio de la gasolina 20% y el del diésel 45,8%.

El ministro, Kipchumba Murkomen, no precisó dónde murieron o resultaron heridas, ni en qué circunstancias. "La investigación determinará (...) si eran civiles inocentes (...) o criminales muertos durante su arresto", declaró a los medios.

Una huelga del transporte público y manifestantes bloqueando carreteras, en protesta por un nuevo aumento de los precios de los combustibles, alteraron este lunes el tráfico en varias ciudades de Kenia, incluida la capital, Nairobi.

Allí se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías, constataron periodistas de la AFP.

La huelga fue convocada por una alianza de actores del sector del transporte (transporte público, transportistas por carretera, servicios de vehículo de transporte con conductor, empresas logísticas, repartidores...), que habían prometido bloquear toda circulación tras un nuevo aumento de los precios de los combustibles, decidido por el gobierno el 14 de mayo.