Cuatro países, 11 discursos y 7 misas: así será la gira africana de León XIV

El papa León XIV realizará su primera gran gira internacional a mediados de abril, en la que visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, con casi 18.000 kilómetros, 11 discursos y 7 misas programadas.

El viaje abordará temas como el diálogo interreligioso, la paz, la protección de recursos naturales y la lucha contra las desigualdades, según el programa difundido el lunes por el Vaticano.

En Argelia (13-15 de abril), país donde el islam es religión oficial, será recibido por el presidente Abdelmadjid Tebboune.

El pontífice estadounidense presidirá una misas en la basílica Nuestra Señora de África en Argel y en Annaba, tierra de san Agustín. Y se recogerá en la capilla de los 19 "beatos mártires", católicos asesinados durante la guerra civil, incluidos los siete monjes de Tibhirine.

En Camerún, mayoritariamente cristiano, León se reunirá con el presidente Paul Biya, celebrará una misa en Yaundé y se reunirá con trabajadores en Dualá, la capital económica del país.

La visita más simbólica será en Bamenda, en el noroeste anglófono, epicentro del conflicto armado que opone desde hace casi una década al gobierno y a grupos separatistas, donde se espera que el jefe de la Iglesia católica haga un llamado a la paz.

En Angola abordará problemas sociales, la lucha contra la corrupción y las desigualdades. Se reunirá además con diplomáticos, visitará el santuario de Muxima y un centro de acogida de ancianos.

En Guinea Ecuatorial, país mayoritariamente cristiano, el papa de 70 años visitará la capital Malabo, Mongomo y Bata.

Se reunirá con representantes culturales y del ámbito de la salud, y recibirá a obispos en privado.

También visitará un centro educativo dedicado al papa Francisco y rendirá homenaje a las 108 víctimas de la explosión de un cuartel en 2021.

Será el tercer viaje internacional de León XIV desde su elección en mayo de 2025, tras Turquía y Líbano a finales de 2025 y Mónaco a finales de marzo.

Tiene también un viaje previsto a España en junio para inaugurar la torre más alta de la basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona.