"Cuidadito le toca un pelo a un venezolano", dice Maduro al presidente electo de Chile

El presidente venezolano Nicolás Maduro comparó al recién electo presidente chileno, José Antonio Kast, con Adolf Hitler, y le exigió "respetar" a los venezolanos en ese país al cuestionar sus promesas de expulsar a los migrantes irregulares, a los que vincula con la criminalidad.

El líder de extrema derecha, que arrasó en el balotaje, ha prometido deportar a los casi 340.000 migrantes sin papeles que viven en Chile, la mayoría venezolanos.

"Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuida'ito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!", dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

"Señor Kast tenga cuidado, ¿oyó? Deje quieto a quien quieto está, la migración venezolana tiene derechos, la constitución chilena se lo debe garantizar", agregó Maduro, quien recomendó a los venezolanos regresar al país.

Kast tomará posesión el próximo 11 de marzo como el primer mandatario de ultraderecha desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años.

El futuro mandatario vincula la criminalidad con la migración irregular, tras la irrupción de grupos extranjeros como el Tren de Aragua, una megabanda de origen venezolano que Estados Unidos declaró organización terrorista.

Chile sigue siendo uno de los países más seguros del continente, pero la percepción de inseguridad se impuso entre la población, ante el aumento de homicidios y secuestros en la última década.

El presidente estadounidense, Donald Trump, al frente de una campaña de presión contra Maduro con sanciones al petróleo venezolano y un inusual despliegue militar en el Caribe, saludó la elección de Kast. Se refirió a él como una "muy buena persona".