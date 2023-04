"Darle la espalda" a la ONU sería "irresponsable", dice embajador de Ucrania

La ONU tiene fallas, y un Consejo de Seguridad "desacreditado", pero "darle la espalda" sería "irresponsable", afirmó el jueves el embajador de Ucrania ante la organización multilateral, y subrayó el peso de las resoluciones de la Asamblea General condenando la invasión rusa.

La Organización de las Naciones Unidas "claramente no es perfecta. El proyecto de las Naciones Unidas no era perfecto cuando se inició en 1945 e incluso antes", dijo Sergiy Kyslytsya durante una entrevista con la AFP.

"Realmente no deberíamos hacernos ilusiones sobre Naciones Unidas. Eso es cierto. Por otro lado, ¿tenemos una alternativa a Naciones Unidas? No", agregó.

Kyslytsya citó las muchas resoluciones en la Asamblea General que piden a Moscú que retire sus tropas de Ucrania. En la última votación, al cumplirse el primer aniversario de la invasión de febrero de 2022, 141 naciones votaron a favor, siete en contra y 32 se abstuvieron.

"Fue un golpe muy serio contra Rusia, que ya estaba difundiendo esta narrativa de que el mundo estaba cansado, de que el mundo había perdido interés en esa guerra", dijo.

Incluso a pesar de ese apoyo a su país, Kyslytsya hizo una evaluación de las deficiencias de la ONU, aunque se mostró optimista.

"La postura más fácil, pero también la más irresponsable, es darle la espalda a las Naciones Unidas", insistió, y describió al organismo como "un ramo de diferentes culturas, tradiciones (y) sistemas políticos" que deben trabajar juntos.

"La Asamblea General, y sus estados miembros, es una imagen del mundo tal cual es, puede que no nos guste, pero así es el mundo", dijo.

"Y si Francia, Ucrania u otros países quieren mejorarla, no se puede usar Photoshop, hay que trabajar directamente con cada país y con grupos de países. Es muy difícil", añadió.

Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania y sus aliados han impulsado la adopción por parte de la Asamblea General de varias resoluciones condenando a Moscú.

Y los ucranianos siguen de cerca los debates en la ONU cada vez que los enviados hablan de la invasión rusa.

"No creo que haya ningún otro país en el mundo actualmente que escuche con tanta atención lo que se dice en la Asamblea General o en las reuniones del Consejo de Seguridad", dijo Kyslytsya.

- No es "el paraíso" -

Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene poder de veto y paraliza cualquier iniciativa sobre Ucrania en este órgano de 15 miembros.

Aún así, gran parte del trabajo de la ONU avanza a buen ritmo, consideró Kyslytsya, quien resaltó también la importancia de otras agencias de la ONU, como la del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur).

Sin embargo, el hecho de que Rusia ostente actualmente la presidencia rotativa del Consejo durante un mes, hasta el domingo, ha asestado "un duro golpe" a la imagen de la ONU, lamentó el embajador.

Y citó la "corrupción moral total" de un sistema que permite al canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, presidir una reunión sobre la defensa de los principios de la carta fundacional de la ONU.

"Me dio asco, pero me acostumbré a (estar) asqueado", enfatizó Kyslytsya. "Quiero decir, este lugar está lleno de hipocresía. Naciones Unidas es un lugar muy tóxico. No es un rincón del paraíso".

Pero el embajador ucraniano dijo que "incluso si el Consejo de Seguridad está tan profundamente desacreditado... no significa que toda la organización fracasó".

Elogió "el éxito del secretario general", Antonio Guterres, al llegar a un acuerdo sobre la exportación de cereales ucranianos a través del Mar Negro.

Kyslytsya describió a Guterres como un jefe de la ONU con "estándares morales y dedicación muy altos".

En cuanto a la creación de un tribunal especial para juzgar a los responsables de la invasión rusa, queda abierta la pregunta de si se hará a través de la ONU o no. Hasta hace unos meses, Ucrania abogó por una resolución de la Asamblea General.

Hoy "continúan las discusiones", señaló el embajador.

"Ya sea que vayamos a la Asamblea General o encontremos otro camino, esa es una cuestión importante. Pero esa no es la esencia. La esencia es cómo (Rusia) debe rendir cuentas por el crimen de agresión" contra Ucrania, sostuvo Kyslytsya.

Más allá de cómo avance el asunto, "nunca debemos permitir que fracase", sentenció el diplomático.