$!De bandas criminales a terroristas

GARIAS | Desde 1997, Estados Unidos ha designado a varios grupos criminales latinoamericanos como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos los más recientes en Ecuador: Los Choneros y Los Lobos.

Según la Casa Blanca, “los cárteles internacionales constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”. Además, controlan “casi todo el tráfico ilegal a través de la frontera sur de Estados Unidos”.

Actualmente, EE. UU. mantiene presencia militar o cooperación en Colombia, Panamá, Honduras y Haití, además de operaciones conjuntas contra el narcotráfico en México. El internacionalista Adolfo Leyva explicó que estos grupos son designados al representar “una agresión directa al país”, debido a que movilizan narcóticos, causando miles de muertes en suelo estadounidense.